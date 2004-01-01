Жанр: Комедия

Автор: А.С. Пушкин

Комедия, по мотивам повести А.С. Пушкина

Режиссер-постановщик - Анвар Абдуллаев

Художник-постановщик - Фуркат Кучкаров

Художник по костюмам, подбор фото и видео ряда - Анвар Абдуллаев

Художник по свету, мэппинг-режиссер - Алишер Кудрявцев

Педагог по вокалу - Людмила Касанова

Музыкальное оформление - Алишер Кудрявцев, Анвар Абдуллаев

Сведение песен - Косим Самиев

Хореограф - Надежда Кудрявцева

"Барышня-крестьянка" - повесть Александра Сергеевича Пушкина из цикла "Повестей покойного Ивана Петровича Белкина", написана 1830 году.

Действие повести разворачивается в русскои провинции, в двух соседних имениях помещиков Берестова и Муромского, которые враждовали между собой. Лиза Муромская, желая хотя бы одним глазком увидеть молодого соседа Алексея Берестова, переодевается в крестьянскую одежду и ранним утром идет в рощу, которая находится на границе двух имений. Алексей влюбляется в прекрасную девушку, они начинают тайно встречаться...

Ферганский областной русский драмтеатр предлагает зрителям свою версию этой романтической истории любви, которая заканчивается всеобщим примирением и счастьем. В спектакле так же присутствует поэзия А.С.Пушкина и старинные русские народные песни, которыми передается жизнь и мироощущение героев прошлых веков.

В спектакле заняты: Анастасия Галдава, Рустем Исмаилов, Фаррух Арипов, Саддам Аджамов, Азиз Исмаилов, Надежда Кудрявцева, Елена Максудова Ольга Бурмич, Ислом Суваналиев, Лазиз Акрамов, Анвар Абдуллаев, Нилуфар Усманова, Милана Баринова, Таисия Лебедева, Ангелина Лорер.

«Большие гастроли» реализуются ФГБУК РОСКОНЦЕРТ согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану Министерства культуры РФ.