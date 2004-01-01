Бабушкины сказки. Красная Шапочка

Автор: Валерий Середа, по мотивам сказки Ш. Перро

Режиссер-постановщик: народный артист ЛНР Валерий Середа

Художник-постановщик: Сергей Гололобов

Композитор: Михаил Мордкович

Хореография: заслуженный артист Украины Владимир Онищенко

В небольшом кафе бродячие артисты дядюшка Шарль и Жозефинка пересказывают знаменитую историю, которую слышали от бабушек, а те, в свою очередь, чуть ли не от самого Шарля Перро. Узнаваемый сюжет с неизвестными подробностями звучит по-новому увлекательно, потому что каждая бабушка его рассказывает по-особенному. «Если у вас есть бабушка – обязательно попросите её рассказать сказку. И через много-много лет, это будет самая лучшая сказка на свете» – утверждают дядюшка Шарль и Жозефинка.

Луганский академический театр кукол был создан в 1939 году, является единственным профессиональным детским театром на Луганщине, участник и дипломант многих престижных международных фестивалей театров кукол. Благодаря директору театра, главному режиссеру и всему актерскому составу, театр продолжает идти по пути духовности, сохраняя лучшие театральные традиции, высокий уровень драматургии и мастерства.

В спектакле заняты: заслуженный артист ЛНР Юрий Нетруненко, заслуженная артистка ЛНР Алла Гиталова, Евгения Середа

Продолжительность: 45 минут