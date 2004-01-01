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Бабушки и дедушки

Выставка работ, посвященных художественным образам людей старшего поколения, выполненные в техниках офорта и литографии

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События: Выставки.

Бабушки и дедушки - наши учителя, наставники и опора, вдохновляющие нас своей мудростью и опытом. Их забота не знает границ, они всегда готовы выслушать, поддержать и поделиться советом. Их истории и опыт - это сокровище знаний о прошлом.

Художественный музей
c 18 октября по 12 ноября

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