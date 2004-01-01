Бабушки и дедушки
Выставка работ, посвященных художественным образам людей старшего поколения, выполненные в техниках офорта и литографии
Выставка работ, посвященных художественным образам людей старшего поколения, выполненные в техниках офорта и литографии
Бабушки и дедушки - наши учителя, наставники и опора, вдохновляющие нас своей мудростью и опытом. Их забота не знает границ, они всегда готовы выслушать, поддержать и поделиться советом. Их истории и опыт - это сокровище знаний о прошлом.
Выставка эскизов и законченных работ
Выставка кружев Татьяны Раздольской