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Б/У

Спектакль о Женщине

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Ограничения: 16+
События: Спектакли.

В январе 2021 года в Детской театральной школе молодой московский режиссер Семен Барков, написал и поставил спектакль «Б/У», который рассказывает о Женщине, о ее роли в истории и жизни за последние 100 лет. О том, что женщина в России больше чем просто женщина и том какое значение в этом имеют мужчины. Помимо авторских, документальных историй, со сцены ДТШ зазвучат так же письма Марины Цветаевой,
Надежды Мандельштам и Владимира Высоцкого.

Весь спектакль – это нелинейное повествование, не дающее ответов и наставлений, но при этом не оставляющее равнодушным, ибо спектакль о зрителе, о том, что происходит в конкретно его жизни.

В спектакле заняты преподаватели, сотрудники, выпускники ДТШ.

Детская театральная школа
17 апреля
19:00
18 апреля
17:00
Цены

500 рублей.

Приобрести билеты можно только на сайте ДТШ по ссылке.

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