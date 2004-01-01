Освой уникальное письмо своих предков.

Научная библиотека предлагает посетить мастер — класс по каллиграфии в стиле древнерусского письма. Участники мастер-класса получат навыки владения плакатными перьями и обращения с жидкой тушью, узнают маленькие тайны письма пером и чернилами. Результатом мастер-класса будет создание открытки, оформленной буквицей и текстом. Каллиграфия — это полезное хобби, которое не только увлечет вас, но и разовьет ваше творческое начало и научит писать красиво.

Мастер-класс платный. Приобрести билеты можно по ссылке https://clck.ru/322pDW

Доступно по Пушкинской карте.