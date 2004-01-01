Автор новелл и беллетризованных биографий

Стефан Цвейг – австрийский писатель, драматург, критик и журналист, автор множества новелл и беллетризованных биографий.

Имя писателя достаточно известно широкой публике. Цвейг создал и детально разработал модель новеллы, отличную от произведений общепризнанных мастеров короткого жанра. Его рассказы отличаются глубоким драматизмом и необычностью сюжетов. Сердцевиной каждой новеллы становится монолог, произносимый героем в состоянии аффекта.

Рассказы «Смятение чувств», «Мендель-букинист», «Шахматная новелла», цикл исторических новелл «Звездные часы» сделали автора знаменитым. Выпустил Цвейг и два поэтических сборника – «Серебряные струны» и «Ранние венки».

Выставка предоставляет возможность углубленно ознакомиться с творчеством Стефана Цвейга.

В том «Малого собрания сочинений» Цвейга вошли лучшие из созданных писателем новелл: «Амок», «Лепорелла», «Жгучая тайна», «Закат одного сердца», «Смятение чувств» и другие поистине увлекательные новеллы о человеческих судьбах и страстях.

Книга «Погребенный светильник», вышедшая в серии «Проза еврейской жизни», рассказывает удивительную притчу о путешествии ханукального подсвечника – меноры из Иерусалима в Рим, из Рима в Карфаген, из Карфагена в Константинополь и о возвращении святыни в землю обетованную.

«Вчерашний мир» – последняя книга Цвейга, исповедь, созданная в изгнании, в разгар Второй мировой войны. Здесь читатель найдет размышления автора о причинах человеческой катастрофы и, несмотря ни на что, надежду и веру в победу разума и добра.