Автопортрет

В экспозицию войдут живописные и графические произведения из фондовой коллекции. Каждое из них представляет собой взгляд художника на себя «со стороны».

Художник в автопортрете познает себя, сопоставляет с другими, задумывается о своем месте в общественной среде. В зависимости от поставленной задачи, художник пользуется своими изобразительно выразительными средствами: мимика человеческого лица, экспрессия взгляда, жеста, позы, силуэта фигуры.