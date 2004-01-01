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Автопортрет

Выставка живописи и графики из собрания музея

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События: Выставки.

В экспозицию войдут живописные и графические произведения из фондовой коллекции. Каждое из них представляет собой взгляд художника на себя «со стороны».

Художник в автопортрете познает себя, сопоставляет с другими, задумывается о своем месте в общественной среде. В зависимости от поставленной задачи, художник пользуется своими изобразительно выразительными средствами: мимика человеческого лица, экспрессия взгляда, жеста, позы, силуэта фигуры.

Художественный музей
c 1 июля по 1 августа

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