Аутентичное оружие и справы казаков
Выставка из частных коллекций членов Мурманского городского казачьего общества, при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области и Союза Казачьих Формирований
Выставка из частных коллекций членов Мурманского городского казачьего общества, при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области и Союза Казачьих Формирований
Первое упоминание о казаках на Кольском полуострове относится к 1572 году - во время Северной войны 2 полка донских казаков были направлены со стрельцами на войну. С тех пор казачество на Севере присутствовало постоянно, вплоть до революции 1917 года, они даже участвовали в строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Романов-на-Мурмане, а также сопровождали экспедицию для выбора места под строительство города в качестве охраны.
Современное Мурманское городское казачье общество ведёт свою летопись с 1987 года - представители разных казачьих войск России, проживавшие в нашем городе приняли решение объединиться в общественную организацию.
Многие годы им приходилось бороться за самоопределение, но сейчас невозможно представить ни одно массовое мероприятие города без их участия, потому что целью казачества всегда была и остаётся служба обществу.
Идея создать и провести выставку аутентичного оружия и справы казаков появилась от желания, в наше нелегкое и опасное время, поделиться с жителями столицы Заполярья и гостями города своей славной, боевой историей и показать чем живут современные казаки, чтя свои традиции и устои предков.
В экспозицию вошли предметы традиционной одежды казаков, образцы холодного оружия и воинской амуниции из коллекции участников Мурманского городского казачьего общества, а также их творческие работы.
Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2
Вход свободный.
Проект, который позволяет посетителям самостоятельно изучить предметы фондового собрания Мурманского областного художественного музея
Живопись, графика, декоративно-прикладное искусство из собрания музея