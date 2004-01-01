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Аутентичное оружие и справы казаков

Выставка из частных коллекций членов Мурманского городского казачьего общества, при поддержке Министерства внутренней политики Мурманской области и Союза Казачьих Формирований

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События: Выставки.

Первое упоминание о казаках на Кольском полуострове относится к 1572 году - во время Северной войны 2 полка донских казаков были направлены со стрельцами на войну. С тех пор казачество на Севере присутствовало постоянно, вплоть до революции 1917 года, они даже участвовали в строительстве железной дороги Санкт-Петербург - Романов-на-Мурмане, а также сопровождали экспедицию для выбора места под строительство города в качестве охраны.

Современное Мурманское городское казачье общество ведёт свою летопись с 1987 года - представители разных казачьих войск России, проживавшие в нашем городе приняли решение объединиться в общественную организацию.
Многие годы им приходилось бороться за самоопределение, но сейчас невозможно представить ни одно массовое мероприятие города без их участия, потому что целью казачества всегда была и остаётся служба обществу.

Идея создать и провести выставку аутентичного оружия и справы казаков появилась от желания, в наше нелегкое и опасное время, поделиться с жителями столицы Заполярья и гостями города своей славной, боевой историей и показать чем живут современные казаки, чтя свои традиции и устои предков.

В экспозицию вошли предметы традиционной одежды казаков, образцы холодного оружия и воинской амуниции из коллекции участников Мурманского городского казачьего общества, а также их творческие работы.

Цены

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, д. 22, зал №2
Вход свободный.

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