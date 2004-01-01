Откуда берется электричество? Зачем нужны ледоколы? Как работают АЭС? Ответы на эти и другие вопросы узнают участники летнего проекта сети Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ) «Атомный лагерь», который стартует в Мурманске с 1 июня.

«Атомный лагерь» — это бесплатная коммуникативная, просветительская площадка для школьников, дошкольников и их родителей, а также для студентов, которые хотят поиграть в интеллектуальные игры, принять участие в квизах или просто почитать научно-популярную литературу в уютной обстановке. С каждой группой в центре работают индивидуально, подбирая мероприятия под конкретную аудиторию.

Чтобы стать участником «Атомного лагеря», необходимо позвонить по телефону 60-00-78 и записаться. Специалист центра поможет подобрать занятия или мероприятия по возрасту и интересам.

В рамках «Атомного лагеря» ИЦАЭ Мурманска предлагает: интеллектуальны игры «Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг», «Пойми меня» и «12 атомных квадратов», городские квесты, а также экспериментальные занятия для самых маленьких «ФИКСИруй опыт», совмещенные с просмотром мультфильмов сериала «Фиксики». Посетители также могут прийти поиграть в настольные игры или почитать научно-популярные книги из библиотеки ИЦАЭ.

«Атомный лагерь» будет работать в помещении ИЦАЭ Мурманска с 1 июня по 31 августа абсолютно бесплатно, но по предварительной записи по телефону 60-00-78.

Центр открыт со вторника по субботу с 10 до 17 по адресу: Портовый проезд, 25, атомный ледокол «Ленин».

При посещении мероприятий центра участникам необходимо иметь средства индивидуальной защиты (СИЗ). Организаторы оставляют за собой права не принять записавшихся гостей без СИЗ.

Самые актуальные новости ИЦАЭ Мурманска и анонсы грядущих событий размещены на официальной страничке центра в ВК: vk.com/myatom_murmansk и на сайте myatom.ru.