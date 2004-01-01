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Армия-2023

Военно-технический форум в Североморске

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События: Фестивали.

Военнослужащие покажут более 200 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники. Основная площадка форума - филиал военно-патриотического парка «Патриот» Северного флота (в районе посёлка Кильдинстрой). Там будут 10 тематических площадок - выставка техники и вооружения, а также несколько динамических кластеров показа.

Также зрителей ждёт гонка по пересечённой местности с препятствиями «Герои Севера – покори Арктику!», которая состоится в 20 августа на новой трассе на территории военно-патриотического парка «Патриот».

В Сафоново у музейного комплекса и в районе причального фронта главной базы Северного флота помимо выставки техники и вооружения можно будет посетить корабли. Также запланированы показы водолазных спусков с борта рейдового водолазного катера «Иван Швец», работы противопожарных средств и отдельные элементы действий флотских спасателей на борту спасательно-буксирного судна «Николай Чикер».

Североморск
c 19 по 20 августа

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