Армия-2023

Военнослужащие покажут более 200 единиц вооружения, военной, специальной и исторической техники. Основная площадка форума - филиал военно-патриотического парка «Патриот» Северного флота (в районе посёлка Кильдинстрой). Там будут 10 тематических площадок - выставка техники и вооружения, а также несколько динамических кластеров показа.



Также зрителей ждёт гонка по пересечённой местности с препятствиями «Герои Севера – покори Арктику!», которая состоится в 20 августа на новой трассе на территории военно-патриотического парка «Патриот».



В Сафоново у музейного комплекса и в районе причального фронта главной базы Северного флота помимо выставки техники и вооружения можно будет посетить корабли. Также запланированы показы водолазных спусков с борта рейдового водолазного катера «Иван Швец», работы противопожарных средств и отдельные элементы действий флотских спасателей на борту спасательно-буксирного судна «Николай Чикер».