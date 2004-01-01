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Арктика. Лед тронулся

Второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров

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События: Встреча.

Мурманск примет Второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся". Насыщенная программа будет посвящена развитию СевМорПути и сохранению чистоты природы Арктики.

Место: ДК им. С.М. Кирова

Начало: 20:15

В насыщенной программе форума-фестиваля федерального уровня мероприятие "Свеча памяти", мастер-классы по выживанию в суровых условиях Арктики, Арктическая ночная уборка на территории Абрам-Мыса, очистка территории возле Зеленого Мыса, "Гонка героев Чистой Арктики" и большая уборка в Печенгском районе.

Фото: Фонд Росконгресс

ДК им. С.М. Кирова
c 22 по 25 июня
20:15

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