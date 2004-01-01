Мурманск примет Второй всероссийский форум-фестиваль волонтеров "Арктика. Лед тронулся". Насыщенная программа будет посвящена развитию СевМорПути и сохранению чистоты природы Арктики.



Место: ДК им. С.М. Кирова



Начало: 20:15



В насыщенной программе форума-фестиваля федерального уровня мероприятие "Свеча памяти", мастер-классы по выживанию в суровых условиях Арктики, Арктическая ночная уборка на территории Абрам-Мыса, очистка территории возле Зеленого Мыса, "Гонка героев Чистой Арктики" и большая уборка в Печенгском районе.



Фото: Фонд Росконгресс