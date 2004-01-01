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Арктический адмирал Александр Берзин

Презентация фильма 

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События: Видеотрансляции.

В рамках проекта «Монологи заполярных творцов» состоится премьера документального фильма «Арктический адмирал Александр Берзин».

Александр Александрович Берзин - первый заместитель командующего 3-й флотилией атомных подводных лодок Северного флота, контр-адмирал, Герой России.

Представит фильм зрителям автор проекта и режиссер Андрей Сычев.

Просветительский проект «Монологи Заполярных Творцов» является победителем конкурса грантов Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства.

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