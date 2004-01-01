Арктический адмирал Александр Берзин
Презентация фильма
Презентация фильма
В рамках проекта «Монологи заполярных творцов» состоится премьера документального фильма «Арктический адмирал Александр Берзин».
Александр Александрович Берзин - первый заместитель командующего 3-й флотилией атомных подводных лодок Северного флота, контр-адмирал, Герой России.
Представит фильм зрителям автор проекта и режиссер Андрей Сычев.
Просветительский проект «Монологи Заполярных Творцов» является победителем конкурса грантов Губернатора Мурманской области на поддержку проектов современного искусства.