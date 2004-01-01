В 2022 году в Мурманске состоится Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена».



Участниками станут любительские и профессиональные театральные коллективы Мурманска, Мурманской области, России и стран зарубежья.



Фестиваль пройдёт в два этапа:



региональный с 11 по 16 мая (любительские и профессиональные коллективы);

международный с 18 по 23 ноября (профессиональные коллективы).

На суд зрителей и жюри будут представлены лучшие постановки театров-участников. В программе фестиваля, кроме конкурсных спектаклей, состоятся встречи со зрителями, пресс-конференции, мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские.