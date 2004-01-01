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Арктическая сцена

Международный театральный фестиваль

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События: Спектакли, Фестивали.

В 2022 году в Мурманске состоится Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена».

Участниками станут любительские и профессиональные театральные коллективы Мурманска, Мурманской области, России и стран зарубежья.

Фестиваль пройдёт в два этапа:

  • региональный с 11 по 16 мая (любительские и профессиональные коллективы);
  • международный с 18 по 23 ноября (профессиональные коллективы).

На суд зрителей и жюри будут представлены лучшие постановки театров-участников. В программе фестиваля, кроме конкурсных спектаклей, состоятся встречи со зрителями, пресс-конференции, мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские.

в виде календаря

Спектакли

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11 мая,
Областной Драматический Театр
- Маскарад

Яркий спектакль по мотивам поэтической драмы М.Ю. Лермонтова

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12 мая,
Драматический театр Северного Флота
- Туман над заливом

Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году

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13 мая,
Детская театральная школа
- Дети военного Мурмана

Постановка Детской театральной школы, посвящённая победе в Великой Отечественной войне и 100-летию города-героя Мурманска

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13 мая,
Театр кукол
- Саквояж доктора Чехова

Спектакль по рассказам "Попрыгунья", " Толстый и тонкий", "Мальчики", " Злой мальчик", "Хороший конец" и др.

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14 мая,
Драматический театр Северного Флота
- Пиковая дама

Необычный, мистический, волнующий и энергичный спектакль

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15 мая,
Театр кукол
- Снежная королева

Вырезанные из бумаги персонажи, мгновенно оживут и разыграют настоящую бумажную мистерию

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15 мая,
Детская театральная школа
- Картина по номерам

Спектакль по пьесе Е. Крынжиной «Дотронься, или «Картина по номерам»

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15 мая,
Областной Драматический Театр
- Папа. Адажио

Психоэксцентрика в двух действиях по пьесе известного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера

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11 мая
12 мая
13 мая
14 мая
15 мая
Областной Драматический Театр
11 мая
18:00 (Открытие)
Город Мурманск
c 11 по 16 мая
c 18 по 23 ноября
Театр кукол
16 мая
16:00 (Закрытие)

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