Арктическая сцена
Международный театральный фестиваль
Международный театральный фестиваль
В 2022 году в Мурманске состоится Международный театральный фестиваль «Арктическая сцена».
Участниками станут любительские и профессиональные театральные коллективы Мурманска, Мурманской области, России и стран зарубежья.
Фестиваль пройдёт в два этапа:
На суд зрителей и жюри будут представлены лучшие постановки театров-участников. В программе фестиваля, кроме конкурсных спектаклей, состоятся встречи со зрителями, пресс-конференции, мастер-классы, круглые столы, творческие мастерские.
Яркий спектакль по мотивам поэтической драмы М.Ю. Лермонтова
Военная драма действие которой разворачивается в Мурманске в 1942 году
Постановка Детской театральной школы, посвящённая победе в Великой Отечественной войне и 100-летию города-героя Мурманска
Спектакль по рассказам "Попрыгунья", " Толстый и тонкий", "Мальчики", " Злой мальчик", "Хороший конец" и др.
Необычный, мистический, волнующий и энергичный спектакль
Вырезанные из бумаги персонажи, мгновенно оживут и разыграют настоящую бумажную мистерию
Спектакль по пьесе Е. Крынжиной «Дотронься, или «Картина по номерам»
Психоэксцентрика в двух действиях по пьесе известного французского писателя и драматурга Флориана Зеллера
Время действия гоголевской пьесы «Женитьба» перенесено в начало XX века, в эпоху электричества, немого кино, декаданса…
Постановка известной и всеми любимой сказки о деревянном мальчишке Буратино