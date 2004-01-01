Аринушкины сказки
Выставка авторской игрушки и пряников Екатерины Хлебородовой
Выставка авторской игрушки и пряников Екатерины Хлебородовой
Екатерина Хлебородова родилась в Мурманске в самой обыкновенной семье. Любовь к рукоделию ей привили бабушка, профессиональная портная, и мама.
Как и большинство советских детей, она посещала различные кружки, но не могла остановиться на чем-то одном.
Окончила школу, получила профессию бухгалтера, долгое время работала на птицефабрике «Снежная». Когда фабрика закрылась, перешла работать в «Сбербанк».
У автора двое детей. У старшего сына уже своя семья и двое сыновей, младшая дочь – особенный ребенок.
Когда она пошла в школу, Екатерина уволилась работы и посвятила себя ей, а в свободное время стала заниматься творчеством.
С появлением интернета круг интересов значительно увеличился: бисероплетение, свитдизайн, полимерная глина, мягкая игрушка, канзаши и многое другое.
В экспозицию выставки вошли авторские игрушки и объемные композиции из пряников.
Место проведения: ул. Октябрьская, д.22, зал №2.
Вход свободный.
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