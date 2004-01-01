Преподаватель изобразительного искусства Арина Макарова родилась и училась в городе Мурманске. Окончила Мурманский Государственный Педагогический Университет. С 2015 года работает в Детской школе искусств №2 города Мурманска.

Куклы бывают разные: коллекционные, детские для игры, сувенирные, созданные собственными руками. Последние, в свою очередь, тоже разделяются на множество групп.

Что же такое авторская кукла? - Все, сделанное вручную, несет на себе отпечаток личности творца, но авторская кукла наделена этим вдвойне – как сделанная человеком. В этом – ее ценность.

Такая кукла может стать прекрасным сувениром и необычным подарком, выступить для человека в роли оберега, стать интерьерным украшением или просто любимой игрушкой. Эти куклы часто приобретают в частные коллекции. Они пользуются популярностью у художников, актеров, дизайнеров и искусствоведов. Авторские куклы давно считаются произведениями искусства и их коллекционирование является признаком хорошего вкуса и тона.

В экспозицию выставки вошли 12 кукол и 4 линогравюры автора.

Место проведения выставки: ул. Октябрьская, 22