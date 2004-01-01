Архип Куинджи. Четвёртое полнолуние. Ученики и поклонники

Центральный экспонат выставки – работа легендарного живописца, мастера пейзажной живописи, педагога и крупного благотворителя Архипа Ивановича Куинджи (1842–1910) «Ночь на Днепре» (1880-е) из собрания Омского областного музея изобразительных искусств имени М. А. Врубеля.

«Иллюзия света была его Богом, и не было художника, равного ему в достижении этого чуда живописи», – писал о мастере Илья Ефимович Репин.

По результатам исследований сотрудников Государственной Третьяковской галереи, «омская» картина – четвертый авторский вариант-повторение знаменитого полотна «Лунная ночь на Днепре», представленного в собрании Государственного Русского музея.

Всего повторений пять. Пейзажи не являются абсолютными копиями и отличаются нюансами: характером красочного мазка, обозначением звезд, огней в окнах хат, очертанием облаков.

На выставке также будут представлены произведения художников, входивших в Общество имени А.И. Куинджи – А.Н. Бенуа (1870–1960), И.И. Бродского (1884–1939), В.К. Бялыницкого-Бирули (1872–1957), Н.Н. Дубовского (1859–1918), В.И. Зарубина (1925–1996), К.Я. Крыжицкого (1858–1911), П.С. Ксидиаса (1872–1942), Е.И. Столицы (1870–1929), В.Н. Федоровича (1871–1928). В работах художников отражена основная задача Общества – сохранение и развитие реалистических традиций русского искусства, как это понимали ученики и последователи А. И. Куинджи, в большинстве своем пейзажисты.

Посетить выставку можно будет в главном здании Мурманского областного художественного музея (ул. Коминтерна, дом 13) с 14 апреля по 19 июня 2022 года.