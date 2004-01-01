Детская галерея. Античность – далекая и близкая. Искусство и культура Древней Греции и Рима.

21 июня в главном здании Мурманского областного художественного музея начнет работу выставка «Античность – далекая и близкая. Искусство и культура Древней Греции и Рима», на которой представлены живописные и графические работы учащихся ДШИ городов Кировска и Апатиты. Проект Детской галереи «Античность – далёкая и близкая» посвящён великому античному наследию - греческому и римскому.

Выставка является живым свидетельством неоскудевающего интереса к культуре и искусству Античности - произведениям греческих и римских скульпторов, вазописцев, архитекторов, мифы и философия Древней Эллады. Созданные более двухтысячелетий назад, они по-прежнему продолжают вдохновлять современный мир, радовать его красотой и гармонией форм.