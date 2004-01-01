Ангел прилетел

В экспозиции будет представлено живописное произведение Николая Николаевича Ковалева (1937 - 2021) - графика, живописца, иллюстратора, члена Союза художников России, заслуженного художника РФ, члена Союза Российских писателей.

Ангел выступает как символ веры, высшей духовности и чистоты. Слово «ангелос» происходит из древнегреческого языка, его можно перевести как «посланник, вестник». Образ божественных вестников прочно ассоциируется с рождественскими праздниками. Сюжет Рождества Христова - именно ангелы первыми известили пастухов о рождении Иисуса. Поэтому фигурки и изображения ангелов сопровождают этот зимний священный праздник.