Анна Векслер

Анна Кирилловна Векслер – художник декоративного искусства, мастер ручного ткачества, член Союза художников России (2001), кандидат педагогических наук (2011).

В этом году Анна Кирилловна отмечает свой юбилей. Мастер работает в технике ручного ткачества, а также много экспериментирует с современными материалами, занимается «текстильной» абстракцией и коллажами из бумаги.

В экспозиции будут представлены графические работы и научные труды автора, центральное место займут гобелены, выполненные в технике ручного ткачества на раме.

В творчестве автора чувствуется тонкое ощущение жизни. В работах каждая нить словно пронизана особым философским отношением к течению времени, а общий спокойный колорит передаёт ощущение лёгкости и размеренности.

Анна Кирилловна - участник более 80 художественных экспозиций и 15 персональных выставок. Композиции автора находятся в собраниях музеев и частных коллекциях в России, Германии, Швеции, Финляндии, Америке, Венгрии.