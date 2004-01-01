Амуниция Красной армии

Посетители библиотеки ознакомятся с образцами униформы, снаряжения и вооружения Красной Армии периода Великой Отечественной войны.

Выставку представит группа военно-исторической реконструкции «Титовский гарнизон». Участники «Титовского гарнизона» изучают военную историю России, занимаются военно-историческими реконструкциями. Руководит группой кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и права МАГУ Александр Александрович Чапенко.

На выставке можно будет примерить форму бойца РККА и почувствовать в руках настоящий вес винтовки Мосина. Ощутить тяжесть каски СШ-40 и тепло шинели, с которыми бойцы Красной армии прошли долгий путь к победе.