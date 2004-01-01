Альтернативная служба

Это совместный проект библиотеки с Мурманским арктическим государственным университетом и Мурманским региональным отделением Ассоциации юристов России.

Очередная встреча посвящена реализации гражданами Российской Федерации конституционного права на замену военной службы по призыву альтернативной гражданской службой.

Ведущий семинара, адвокат Владислав Геннадьевич Гурылев коснется федерального законодательства, которое регулирует вопросы воинской обязанности и военной службы.

О том, что такое альтернативная гражданская служба и кто имеет на нее право, расскажет доцент кафедры гражданского и финансового права МАГУ Наталья Юрьевна Рашева.

Заведующая кафедрой гражданского и финансового права Мурманского арктического государственного университета Майя Евгеньевна Панкратова рассмотрит перечень профессий и должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также места прохождения службы.

На семинаре выступит Елена Владимировна Попова, координатор Движения сознательных отказчиков от военной службы (г. Санкт-Петербург). Она расскажет о трудностях и вызовах альтернативной гражданской службы, их причинах и опыте Движения, координатором которого она является.

В семинаре примут участие студенты МАГУ и читатели библиотеки. Они смогут задать вопросы и получить правовую консультацию по вопросам семинара.