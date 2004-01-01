Автор выставки, художник с творческим псевдонимом Миара, родилась и живет в Мурманске.

По собственному признанию, до недавнего времени не рисовала. После посещения храма Святого Николая в Демре, изменилось видение мира, и по возвращении домой захотелось рисовать и делиться своим творчеством с окружающими.

На выставке представлены живописные работы двух последних лет с использованием ярких красок и объёмных фактур.

«В моих картинах каждый человек найдёт своё» - говорит автор выставки Миара.