«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК», по мотивам сказки Сергея Аксакова на музыку П.И. Чайковского, А.П.Бородина и русских народных песен.

Автор идеи, либретто, режиссер-постановщик Заслуженный артист России, Солиста театра «Московская Оперетта» - Вячеслав Иванов

Художник по костюмам – Вера Иванова

Светорежиссер - Андрей Лукьянов

Звукорежиссер – Святослав Иванов

Вот уже 200 лет сказка Сергея Аксакова Аленький цветочек учит простым и важным вещам: что любовь – главное богатство человека, его самое большое украшение и сила! Доброта, чуткость, преданность и смелость способны совершать настоящие чудеса!

Невероятно красивый язык сказки и музыка великих композиторов П.И. Чайковского и А.П. Бородина и русские народные песни, делают мюзикл Аленький цветочек спектаклем, который воспитывает в детях всё самое светлое и доброе, чего так не хватает сегодня!

Главную роль Чудовища играет уникальный артист, ведущий солист театра Московская Оперетта, Лауреат Международного конкурса «Оперетта ленд», Финалист теле проекта «Голос» - ПАВЕЛ ИВАНОВ

Роль Настеньки - исполняет великолепная певица, потрясающей теплоты актриса, блестящая Звезда жанра Оперетты, Солистка театра Московская Оперетта, Лауреат международных и Российских конкурсов - МАРИЯ ВОРОЖЕЙКИНА

В спектакле принимают участие:

Солисты и артисты Театра Московская Оперетта, Геликон Опера, Театра Сатиры, Театра им.Пушкина, Театра на Басманной, Детского музыкального театра им. Н. Сац