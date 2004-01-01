Александра Горяшко – научный сотрудник государственного природного заповедника «Пасвик», биолог, изучающий историю северных биологических станций. Большая часть её жизни связана с Кандалакшским заповедником и изучением птицы гаги.

В Областной научной библиотеке Александра Горяшко представит мурманчанам три издания, вышедшие в Москве и Санкт-Петербурге.

Отправиться в увлекательное путешествие по северной Англии VII века, познакомиться с древними охотниками и викингами фермы Исландии и Норвегии гости встречи смогут вместе с книгой «Дикая птица и культурный человек. Гага обыкновенная и человек разумный: четырнадцать веков взаимоотношений» (12+). По словам автора, на 500 страницах перед нами развернется увлекательное повествование о совместном пути человека и гаги, которые не только научат нас быть внимательными к людям иных культур, но и покажут, как наивны попытки человека подчинить себе природу.

Второе издание - «Письма из Заповедника: 1940-1946» (12+) познакомит читателей с начальным периодом истории Кандалакшского заповедника - одного из старейших заповедников России. В основу книги легли письма первого научного сотрудника заповедника Наталии Владимировны Мироновой, материалы научного архива заповедника, семейных архивов участников событий, Центрального архива Министерства обороны. Эти документы помогут погрузиться в атмосферу северной природы, познакомиться с работой сотрудников заповедника, создадут яркие картины жизни Заполярья 1940-х гг.

Книга «Острова блаженных. История биологических станций Белого и Баренцева морей» (12+) расскажет об истории четырнадцати биологических станций, расположенных на побережьях Белого и Баренцева морей. На основе архивных документов и воспоминаний очевидцев автор воссоздает картину жизни морских биологических станций северо-запада России. На страницах издания опубликовано более 250 архивных фотографий, книга проиллюстрирована оригинальными рисунками Варвары Ященко, содержит карту расположения и «родословное древо» биологических станций.