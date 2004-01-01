Александр Вертинский. Пей, моя девочка!
Моноспектакль Михаила Присмотрова (Московский независимый театр "Багаж")
Моноспектакль Михаила Присмотрова (Московский независимый театр "Багаж")
Моноспектакль Михаила Присмотрова
Посвящен Александру Вертинскому
Для вас в программе исполнение хитов самого известного русского шансонье ХХ века. Артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и весёлым.
Это взгляд на творчество великого автора-исполнителя через призму его песен и воспоминаний о женщинах.
Автор и исполнитель - Михаил Присмотров
Фортепиано - Юлия Черпакова
Классическая комедия Мольера в двух действиях