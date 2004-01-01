Александр Вертинский. Пей, моя девочка!

Моноспектакль Михаила Присмотрова

Посвящен Александру Вертинскому



Для вас в программе исполнение хитов самого известного русского шансонье ХХ века. Артиста, покинувшего Россию 1919 года и вернувшегося в СССР 1943, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анджелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и весёлым.



Это взгляд на творчество великого автора-исполнителя через призму его песен и воспоминаний о женщинах.



Автор и исполнитель - Михаил Присмотров

Фортепиано - Юлия Черпакова