Александр Самохвалов принадлежит к первому поколению художников, учившихся и работавших при советской власти. Среди видов изобразительного искусства, в которых проявил себя мастер — живопись, графика, книжная иллюстрация, плакат, скульптура, произведения декоративно-прикладного искусства.

Из ранних работ на выставке можно увидеть произведения cамаркандского периода (1921), в них автор решает сложные пространственные задачи «сферического видения» по системе Петрова-Водкина, своего учителя.

С именем А. Самохвалова связано утверждение в искусстве образа нового человека, которым для художника стала советская женщина, активный участник строительства нового мира и новой жизни. Одним из самых ярких символов эпохи была признана «Девушка в футболке» (1931—1932), картина, ставшая иконой советского искусства, удостоенная золотой медали на Международной выставке в Париже (1937). «Девушку в футболке» назвали «советской Джокондой», в которой воплотились представления об эпохе, «прекрасной современнице, девушке, каких не было раньше».

В произведениях Александра Самохвалова отразились важные вехи новой эпохи 1920—1940-х годов: перестройка народного хозяйства (серия «В коммуне «Ленинский путь»» 1931—1932; «Ремонт паровоза» 1931), 15-летие Рабоче-крестьянской Красной армии («Военизированный комсомол» 1932—1933), строительство Московского метрополитена (серия «Девушки метростроя» 1934); спортивные соревнования и парады («На стадионе» 1934—1935), исторически значимые события («Появление В.И. Ленина на II Всероссийском съезде советов» (1940) и «Александр Блок в рабочем пикете» 1964) и многие другие.

Уже с середины 1920-х годов Самохвалов создает книжные иллюстрации. За свою жизнь художник оформил свыше шестидесяти книжных изданий. Еще одной удачей Самохвалова в создании целостной книги для детей, где он является автором стихов и иллюстраций, стала «Водолазная база», изданная в Государственном издательстве в 1928 году.

Александр Самохвалов стремился передать поэзию революционных, трудовых и спортивных свершений советских людей, создав искусство больших обобщений. В разных видах изобразительного искусства он воплотил эпоху героев 1920—1930-х годов, обожествив их и наделив невиданной прежде энергией и силой.