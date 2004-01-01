Оленегорский писатель Александр Рыжов – автор 26 книг, 14 из которых вышли в крупных московских издательствах. Среди самых известных изданий автора – книги «Земля Тре», «Зрачок Индры», «Литературные пророки», «Гибель великих», «Мобберы». Писатель – обладатель диплома Союза русскоязычных литераторов Австрии, лауреат литературной премии Баева-Подстаницкого, премии Губернатора Мурманской области за особый вклад в развитие культуры и искусства, премии «Неизбывный вертоград», почётной грамоты Союза писателей России».

На встрече будут представлены новые произведения автора, в том числе роман «Зов Полярной звезды», который только что вышел из печати в издательстве «Эксмо».