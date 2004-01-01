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Александр Пушкин. Жизнь и судьба

К 225-летию со дня рождения поэта. Графика XIX- XX веков. Из собрания В. Беликова

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События: Выставки.

В экспозицию войдут более 40 графических произведений из собрания известного московского коллекционера Владимира Гурьевича Беликова - профессора, доктора технических наук, члена Общероссийской общественной организации «Ассоциация искусствоведов» и Национального союза библиофилов, соучредителя и члена Совета Общенационального общества любителей экслибриса и графики, автора более 50 статей о коллекционировании и художниках-графиках.

Самые знаменитые прижизненные портреты поэта опирались на западноевропейские традиции конца ХVIII - начала ХIХ веков. Художники старались максимально достоверно передать внешние черты модели. Авторитет выдающихся художников повлиял на всю последующую изобразительную пушкиниану ХIХ века.

В дальнейшем, за два века, художниками было создано множество разнообразно трактованных образов поэта - живописных, графических, скульптурных; натуралистических и утонченно-стилизованных, возвышенно-романтических и обыденно-повседневных, академических и экспрессивных. Личность Александра Сергеевича Пушкина, творческое осмысление его образа остается актуальной темой для изобразительного искусства и в наши дни.

На выставке будут представлены работы выдающихся художников - графиков Василия Мате, Николая Уткина, Владимира Фаворского и других мастеров XIX- XX веков.

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