Международный день акварели отмечается 23 ноября. Праздник был утвержден по инициативе мексиканского художника Альфредо Гуати Рохо - выдающегося художника акварелиста, убежденного в том, что именно эта графическая техника дает возможность передать всю красоту мира, воплотить ее в произведение искусства.

Акварельные краски известны человеку с древних времен. Краской на водной основе были исполнены цветные рисунки на древнеегипетских папирусах. В начале нашей эры, предположительно именно акварелью, были расписаны стены римских катакомб. В Средние века акварель использовалась для иллюминирования рукописей (миниатюры и буквицы) в том числе и в сочетании с гуашью.

В экспозиции будут представлены предметы графики из фондового собрания Мурманского областного художественного музея, выполненные разными художниками.