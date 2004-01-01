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Академия художеств

Выставка, посвященная 265-летнему юбилею крупнейшего центра отечественного изобразительного искусства — Российской академии художеств

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События: Выставки.

Вплоть до начала ХХ века Академия была единственным в России высшим художественным учебным заведением. Она по сей день остается центром просвещения, влияет на развитие всех видов искусства и ведет большую научно-исследовательскую работу.

К юбилею альма-матер многих мурманских художников подготовлен информационный блок с репродукциями портретов президентов Академии художеств из музейного собрания.

Художественный музей
c 19 октября по 4 декабря

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