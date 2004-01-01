Академия художеств

Вплоть до начала ХХ века Академия была единственным в России высшим художественным учебным заведением. Она по сей день остается центром просвещения, влияет на развитие всех видов искусства и ведет большую научно-исследовательскую работу.

К юбилею альма-матер многих мурманских художников подготовлен информационный блок с репродукциями портретов президентов Академии художеств из музейного собрания.