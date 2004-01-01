163052

А Север не отпускает

Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника.

0
Я иду
Ваша оценка
События: Выставки.

Мурманский областной художественный музей представляет выставку «А Север не отпускает...». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

Нэли Викторовна родилась в Сибири, в середине 1950-х годов переехала в посёлок Никель, Мурманская область. Мастер пробует себя в самых разных техниках: сухое валяние, батик, роспись по дереву, масло, акварель. Стиль, в котором работает автор напоминает мильфлёр, что с французского переводится как «тысяча цветов». Специфической особенностью такого стиля является изображение небольшого размера цветов на однотонном фоне.

Художник черпает свое вдохновение в окружающей ее природе: собирает топляк, долго и терпеливо вручную шлифует, вглядываясь в рисунок текстуры, вступая с ней в творческий диалог, из которого рождается произведение искусства. Сюжеты и мотивы росписей являются уникальным авторским замыслом, создавая неповторимый узнаваемый стиль

Нэля Викторовна талантливый художник с уникальным видением материала. Автор словно подчёркивает и усиливает природную красоту фактуры дерева, демонстрируя окружающим затейливые и вместе с тем простые, подкупающие своим светлым настроением, сюжеты.

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?