Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника.

Мурманский областной художественный музей представляет выставку «А Север не отпускает...». Роспись по дереву. Н.В. Макеева. К 70-летию со дня рождения художника. Из собрания музея и частной коллекции.

Нэли Викторовна родилась в Сибири, в середине 1950-х годов переехала в посёлок Никель, Мурманская область. Мастер пробует себя в самых разных техниках: сухое валяние, батик, роспись по дереву, масло, акварель. Стиль, в котором работает автор напоминает мильфлёр, что с французского переводится как «тысяча цветов». Специфической особенностью такого стиля является изображение небольшого размера цветов на однотонном фоне.

Художник черпает свое вдохновение в окружающей ее природе: собирает топляк, долго и терпеливо вручную шлифует, вглядываясь в рисунок текстуры, вступая с ней в творческий диалог, из которого рождается произведение искусства. Сюжеты и мотивы росписей являются уникальным авторским замыслом, создавая неповторимый узнаваемый стиль

Нэля Викторовна талантливый художник с уникальным видением материала. Автор словно подчёркивает и усиливает природную красоту фактуры дерева, демонстрируя окружающим затейливые и вместе с тем простые, подкупающие своим светлым настроением, сюжеты.