А мне тепло на Севере, не тесно
Юбилейный творческий вечер Владимира Сорокажердьева
Юбилейный творческий вечер Владимира Сорокажердьева
Член Союза писателей России, известный мурманский краевед, автор исторических исследований, тонкий лирический поэт Владимир Васильевич Сорокажердьев в этом году отметил 75-летие.
Юбиляр родился в городе Кирове. Окончил Литературный институт в Москве. Работал ученым секретарем Мурманского отдела Географического общества СССР, внештатным корреспондентом газеты «Комсомолец Заполярья», специалистом Мурманского центра научно-технической информации и Областной научной библиотеки. Главными интересами в жизни Владимира Васильевича стали поэзия и краеведение.
Сорокажердьев становился лауреатом различных литературных конкурсов и премий. Его книга «Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза стала победителем конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года» в номинации «Лучшие издания о Российской армии и флоте».
Владимир Васильевич является автором уникального фундаментального труда - «Литературный мир Мурмана. От Ломоносова до наших дней». В издание вошли более 500 персоналий: прозаики и поэты, драматурги и литературоведы, филологи, издатели, литературные редакторы.
Поздравить литератора с юбилеем придут друзья, коллеги по перу, почитатели художественного слова.