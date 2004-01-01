А мне тепло на Севере, не тесно

Член Союза писателей России, известный мурманский краевед, автор исторических исследований, тонкий лирический поэт Владимир Васильевич Сорокажердьев в этом году отметил 75-летие.

Юбиляр родился в городе Кирове. Окончил Литературный институт в Москве. Работал ученым секретарем Мурманского отдела Географического общества СССР, внештатным корреспондентом газеты «Комсомолец Заполярья», специалистом Мурманского центра научно-технической информации и Областной научной библиотеки. Главными интересами в жизни Владимира Васильевича стали поэзия и краеведение.

Сорокажердьев становился лауреатом различных литературных конкурсов и премий. Его книга «Они сражались в Заполярье: Герои Советского Союза стала победителем конкурса Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие книги года» в номинации «Лучшие издания о Российской армии и флоте».

Владимир Васильевич является автором уникального фундаментального труда - «Литературный мир Мурмана. От Ломоносова до наших дней». В издание вошли более 500 персоналий: прозаики и поэты, драматурги и литературоведы, филологи, издатели, литературные редакторы.

Поздравить литератора с юбилеем придут друзья, коллеги по перу, почитатели художественного слова.