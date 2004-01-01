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А если это любовь?

Познавательная программа

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События: Встреча.

В познавательной программе из цикла «Непростая тема» примет участие молодежь Мурманска. Состоится дискуссия, модератором которой  станет доцент Мурманского арктического государственного университета, кандидат философских наук Тамара Тучкова. 

Прозвучат стихотворные строки о любви, будут показаны фрагменты фильмов. Вопросы физиологии и эволюции чувства обсудит  с участниками программы научный сотрудник Мурманского морского биологического института  КНЦ РАН Мария Клиндух.

Состоится викторина «Любовь  -  это …», на вопросы которой поможет ответить  одноименная  выставка изданий из фонда библиотеки.

В завершение программы пройдет  мастер-класс «Сердце – символ любви».

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