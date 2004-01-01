А если это любовь?

В познавательной программе из цикла «Непростая тема» примет участие молодежь Мурманска. Состоится дискуссия, модератором которой станет доцент Мурманского арктического государственного университета, кандидат философских наук Тамара Тучкова.

Прозвучат стихотворные строки о любви, будут показаны фрагменты фильмов. Вопросы физиологии и эволюции чувства обсудит с участниками программы научный сотрудник Мурманского морского биологического института КНЦ РАН Мария Клиндух.

Состоится викторина «Любовь - это …», на вопросы которой поможет ответить одноименная выставка изданий из фонда библиотеки.

В завершение программы пройдет мастер-класс «Сердце – символ любви».