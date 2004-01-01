38 попугев

Театрализованное представление «38 попугаев» по сказке Григория Остера — это музыкальная история о том, как Удав решил измерить свой рост, а его друзья: Мартышка, Попугай и Слонёнок, помогли ему в этом непростом деле. Поучительные истории, рассказанные великолепным языком Григория Остера, входят в обязательную программу для чтения, а язык его произведений понятен каждому ребёнку.

Режиссёр-постановщик: заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров

Художник-постановщик: заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова (г. Санкт-Петербург)

Музыка из мультфильма «38 попугаев»

Возраст: 4+.

Продолжительность: 1 час (с антрактом).