38 попугев
Гастроли Саратовского театра кукол
Гастроли Саратовского театра кукол
Театрализованное представление «38 попугаев» по сказке Григория Остера — это музыкальная история о том, как Удав решил измерить свой рост, а его друзья: Мартышка, Попугай и Слонёнок, помогли ему в этом непростом деле. Поучительные истории, рассказанные великолепным языком Григория Остера, входят в обязательную программу для чтения, а язык его произведений понятен каждому ребёнку.
Режиссёр-постановщик: заслуженный деятель искусств России Геннадий Шугуров
Художник-постановщик: заслуженный деятель искусств Удмуртской республики Татьяна Старикова (г. Санкт-Петербург)
Музыка из мультфильма «38 попугаев»
Возраст: 4+.
Продолжительность: 1 час (с антрактом).
350 р.