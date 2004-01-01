Приглашаем на открытие выставки резидента Центра «21А» - художника, дизайнера, члена Союза художников России Марины Таран. Выставка получила название «#2020».

Это размышление художника о прошедшем 2020-м: о разорванных связях между странами и континентами, между человеком и природой, между прошлым и будущим. Что мы потеряли и что приобрели?

На выставке представлены работы в технике батик в необычном исполнении. В их создании использованы детали судов, самолётов и другие вещи с историей. Звук северного ветра в исполнении акустической группы «Атма» создаст особую атмосферу презентации.

Художник Марина Таран соединяет в своих работах мир реальный с миром иллюзий. Экспериментирует с тканью в способах росписи, окрашивания и применения готового материала в интерьере, одежде. Создаёт объекты с применением различных предметов, обладающих собственной историей из металла и прочих материалов.