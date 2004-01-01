2017. Pirelli calendar by peter lindbergh and more…

Календарь PIRELLI 2017 Питера Линдберга и ретроспектива всех изданий за 50 лет

Мультимедиа Арт Музей, Москва и компания Pirelli уже почти 2 десятилетия дают возможность российским зрителям знакомиться с выставками, созданными по следам выпуска легендарного Календаря Pirelli.

В экспозицию войдут лучшие фотографии выпусков Календаря, созданные звездами мировой фотографии: Хельмутом Ньютоном, Ричардом Аведоном, Анни Лейбовиц, Хербом Ритцем, Патриком Демаршелье, Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, Питером Бирдом, Карлом Лагерфельдом, Брюсом Вебером, Клайвом Эрроусмитом, Артуром Элгортом и Барри Латеганом, Мертом Аласом и Маркусом Пигго, а также Ником Найтом. Работы этих фотографов, снимавших Календари Pirelli с 1988 по 2016 год, дают возможность проследить эволюцию образа женщины в искусстве фотографии, а также эволюцию самой фотографии на протяжении последних 30 лет.