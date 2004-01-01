1941. Защитить Север

Историко-документальная выставка из собрания Российского государственного архива социально-политической истории, г. Москва.

На выставке, приуроченной к 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, будут представлены фотопостеры и штандарты, иллюстрирующие театр боевых действий на Севере.

В экспозиции зрители увидят материалы, отражающие основные темы проекта: «Подготовка к войне 1940-1941 годы», «Боевые действия 1941 года», «Тыл Советского Севера в 1941 году», «Первые шаги партизанского движения», «Главсевморпуть при СНК СССР».