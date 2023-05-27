Трансформеры: Восхождение Звероботов (дубляж RHS) Режиссер: Стивен Кейпл мл.

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения. В 1994 году двое археологов, Елена и Ной, вступают в древний конфликт, связанный с максималами, предаконами и террорконами. Продолжительность: 127 мин Сценарий: Дарнелл Метайер, Джош Питерс, Эрих Хобер

В ролях: Доминик Фишбэк, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Дин Скотт Васкес, Тобе Нвигве, Сара Стайлс, Лени Паркер, Френсис Ламарр, Эйдан Дивайн, Кервин Джексон

Музыка: Йонник Бонтем Производство: США

Ограничения: 13+

Дата релиза: 27 мая 2023

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