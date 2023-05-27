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Трансформеры: Восхождение Звероботов (дубляж RHS)

Режиссер:Стивен Кейпл мл.
Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

В 1994 году двое археологов, Елена и Ной, вступают в древний конфликт, связанный с максималами, предаконами и террорконами.

Продолжительность:127 мин
Сценарий:Дарнелл Метайер, Джош Питерс, Эрих Хобер
В ролях:Доминик Фишбэк, Энтони Рамос, Луна Лорен Велес, Дин Скотт Васкес, Тобе Нвигве, Сара Стайлс, Лени Паркер, Френсис Ламарр, Эйдан Дивайн, Кервин Джексон
Музыка:Йонник Бонтем
Производство:США
Ограничения:13+
Дата релиза:27 мая 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
26 июля
12:20 (100)
14:50 (150)
17:20 (150)
19:50 (200)
22:20 (200)
c 27 по 28 июля
14:25 (150)
19:35 (250)
c 29 по 30 июля
14:25 (250)
19:35 (280)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 27 по 28 июля
11:30 (150)
c 29 по 30 июля
11:30 (250)

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