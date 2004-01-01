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Я помогаю ангелу

Благотворительный праздник

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События: Концерты, Праздники.

Все вырученные средства пойдут в фонд общественной организации детей-инвалидов «Дети-Ангелы Мурмана»

ПРОГРАММА:

13.00

Театральный сквер:

Шоу барабанщиков DrumTamTam 

Беговелошкола Bike Me Мурманск Северный Ветерок

Клуб кинологов Романов – на - Мурмане 

Оздоровительный центр Омега фитнес 

Фотозона от магазина подарков Веселая затея

13.30

Здание театра:

Аквагрим

Творческие мастер-классы 

Фотозона от магазина подарков Веселая затея

14.30

Большой зал театра:

Подопечные организации Дети-Ангелы Мурмана

Мурманский областной театр кукол

Музыкальная группа MayDay

Ансамбль танца Радость

Школа моделей и дизайна Roscher

Ансамбль Форсаж

Студия современного танца Либерти

Детский хор Ура

Студия восточного танца Arabica Dance

Фокусник Бадри Цаава

Розыгрыш призов от партнеров мероприятия! 

Театр кукол
11 сентября
11:30
Цены

Цена билета в кассе: 400-600 р.

Цена онлайн-билета: 428-642 р.

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