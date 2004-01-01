Я помогаю ангелу
Благотворительный праздник
Благотворительный праздник
Все вырученные средства пойдут в фонд общественной организации детей-инвалидов «Дети-Ангелы Мурмана»
ПРОГРАММА:
13.00
Театральный сквер:
Шоу барабанщиков DrumTamTam
Беговелошкола Bike Me Мурманск Северный Ветерок
Клуб кинологов Романов – на - Мурмане
Оздоровительный центр Омега фитнес
Фотозона от магазина подарков Веселая затея
13.30
Здание театра:
Аквагрим
Творческие мастер-классы
Фотозона от магазина подарков Веселая затея
14.30
Большой зал театра:
Подопечные организации Дети-Ангелы Мурмана
Мурманский областной театр кукол
Музыкальная группа MayDay
Ансамбль танца Радость
Школа моделей и дизайна Roscher
Ансамбль Форсаж
Студия современного танца Либерти
Детский хор Ура
Студия восточного танца Arabica Dance
Фокусник Бадри Цаава
Розыгрыш призов от партнеров мероприятия!
Цена билета в кассе: 400-600 р.
Цена онлайн-билета: 428-642 р.