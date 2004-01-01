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Выходные в Okean Hall

Club show, dj сеты от резидентов и приглашенных гостей, фирменное шоу от ярких ohgogo!

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События: Вечеринки.

Каждую пятницу и субботу мы приглашаем тебя в эпицентр ярких событий в самом сердце Мурманска!
Club show, dj сеты от резидентов и приглашенных гостей, фирменное шоу от ярких ohgogo!

28 апреля:

23:00 - 01:00 Misha Kross
01:00 - 03:00 Gabur
03:00 - 05:00 Deep Touch
MC Lodoss

29 апреля:

23:00 - 02:00 Gabur
02:00 - ... Misha Kross
MC Lodoss

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Okean Hall
28 апреля
23:00
29 апреля
23:00
Цены

FC l DC
21+
Информация & бронь столов 8 (8152) 288-789

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