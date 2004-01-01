Выходные в Okean Hall
Club show, dj сеты от резидентов и приглашенных гостей, фирменное шоу от ярких ohgogo!
Club show, dj сеты от резидентов и приглашенных гостей, фирменное шоу от ярких ohgogo!
Каждую пятницу и субботу мы приглашаем тебя в эпицентр ярких событий в самом сердце Мурманска!
Club show, dj сеты от резидентов и приглашенных гостей, фирменное шоу от ярких ohgogo!
28 апреля:
23:00 - 01:00 Misha Kross
01:00 - 03:00 Gabur
03:00 - 05:00 Deep Touch
MC Lodoss
29 апреля:
23:00 - 02:00 Gabur
02:00 - ... Misha Kross
MC Lodoss
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