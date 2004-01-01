Программа концерта

I отделение

АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА

Времена года в Буэнос-Айресе: PrimaveraPorteña

АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА

Времена года в Буэнос-Айресе: VeranoPorteño (Буэнос-Айрес, Лето)

АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА

Времена года в Буэнос-Айресе: OtoñoPorteño (Буэнос-Айрес, Осень)

АСТОР ПЬЯЦЦОЛЛА

Времена года в Буэнос-Айресе: InviernoPorteño (Буэнос-Айрес, Зима)

II отделение

ГЕОРГИЙ СВИРИДОВ

Музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель»

№ 1 «Тройка»

№ 2 «Вальс»

№ 3 «Весна и осень»

№ 4 «Романс»

№ 5 «Пастораль»

№6 «Военный марш»

№ 7 «Венчание»

№ 8 «Отзвуки вальса»

№ 9 «Зимняя дорога»

ЛЮДОВИКО ЭЙНАУДИ

"Primavera" (Весна)

Концерт ведет музыковед Светлана Бобрицкая.



Лауреат международных и всероссийских конкурсов Мария Лобецкая родилась и училась музыке в Ленинграде. После окончания Санкт-Петербургской консерватории и магистратуры Санкт-Петербургского государственного университета по классам органа, клавесина и карильона совершенствовала мастерство в Высшей школе музыки и театра Гамбурга (Германия), стажировалась в Гронингене (Голландия). Участвовала в мастер-классах ведущих российских и зарубежных органистов. Стажировалась во многих международных органных академиях (Финляндия, Голландия, Швейцария, Германия и др.).

Мария — одна из учредителей фонда «Русский карильон», ведёт активную деятельность, связанную с развитием карильонной культуры в нашей стране.

Мария Лобецкая часто выступает в ансамблях с различными инструментами — как в традиционных сочетаниях, например с трубой, так и в уникальных ансамблях с инструментами, которые нечасто можно услышать в органных залах: вибрафон (с лауреатом международных конкурсов Павлом Чижиком), арфа, альтовая домра, виолончель. Выступает с программами «Аве Мария» (как с известными сочинениями с таким названием, так и с редко исполняемыми) и «Последний романтик» с музыкой Микаэла Таривердиева — совместно с сопрано Анной Аджемовой и вибрафонистом Павлом Чижиком.



Павел Чижик исполняет как джазовую, так и классическую музыку. Окончил Санкт-Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова (класс В.В. Знаменского). В Санкт-Петербурге его знают не только по джазовым концертам, но и по частым выступлениям в Летнем саду, а также в крупнейших концертных залах города. Павла можно считать по- настоящему исполнителем -универсалом, которому подвластны многие музыкальные направления и стили, будь то классическая музыка, традиционный джаз, современные экспериментальные музыкальные течения, классика в джазовой обработке. Он является автором своих собственных композиций и аранжировок. Кроме того, Павел неоднократно становился лауреатом престижных музыкальных конкурсов и фестивалей, в том числе джазового конкурса «Осенний марафон», который проводится в филармонии джазовой музыки. В 2015 году Павел занял первое место на конкурсе ударных инструментов «Ударная волна» в номинации вибрафон. Постоянный участник джазового фестиваля «Petrojazz».