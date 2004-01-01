163476

Во весь голос

Степанакертский русский драматический театр (Армения)

0
Я был
Ваша оценка
События: Спектакли.

Жанр: Поэтический спектакль

Автор: В.Маяковский

Поэтический спектакль по одноименной поэме В. Маяковского и другим произведениям поэта.

Автор инсценировки – Жанна Крикорова

Дата премьеры – 9 июля 2023 г., г. Степанакерт

Режиссер – Жанна Крикорова

Сценография, костюмы, музыкальное оформление – Жанна Крикорова

Поэтический спектакль «Во весь голос» погружает зрителя в творчество Маяковского, отрывки которого знакомы каждому. В приглушенном свете актеры со сцены поочередно декламируют стихи поэта, придавая им новое прочтение с помощью интонаций и незамысловатой хореографии. Репрезентация произведений поэта о любви, красоте, грязи, боли, смерти и войне в дискурсе Арцаха актуализируется и приобретает еще больший символизм.

В спектакле заняты: Марта Алтунян, Зоя Саркисян, Рудольф Айриян, Белла Патваканян, Элиза Крикорян, Эмма Огольцова и Арутюн Андреасян.

Цены

Купить электронный билет

Смотрите также

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?