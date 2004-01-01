Во весь голос
Степанакертский русский драматический театр (Армения)
Степанакертский русский драматический театр (Армения)
Жанр: Поэтический спектакль
Автор: В.Маяковский
Поэтический спектакль по одноименной поэме В. Маяковского и другим произведениям поэта.
Автор инсценировки – Жанна Крикорова
Дата премьеры – 9 июля 2023 г., г. Степанакерт
Режиссер – Жанна Крикорова
Сценография, костюмы, музыкальное оформление – Жанна Крикорова
Поэтический спектакль «Во весь голос» погружает зрителя в творчество Маяковского, отрывки которого знакомы каждому. В приглушенном свете актеры со сцены поочередно декламируют стихи поэта, придавая им новое прочтение с помощью интонаций и незамысловатой хореографии. Репрезентация произведений поэта о любви, красоте, грязи, боли, смерти и войне в дискурсе Арцаха актуализируется и приобретает еще больший символизм.
В спектакле заняты: Марта Алтунян, Зоя Саркисян, Рудольф Айриян, Белла Патваканян, Элиза Крикорян, Эмма Огольцова и Арутюн Андреасян.
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