Во весь голос

Жанр: Поэтический спектакль

Автор: В.Маяковский

Поэтический спектакль по одноименной поэме В. Маяковского и другим произведениям поэта.

Автор инсценировки – Жанна Крикорова

Дата премьеры – 9 июля 2023 г., г. Степанакерт

Режиссер – Жанна Крикорова

Сценография, костюмы, музыкальное оформление – Жанна Крикорова

Поэтический спектакль «Во весь голос» погружает зрителя в творчество Маяковского, отрывки которого знакомы каждому. В приглушенном свете актеры со сцены поочередно декламируют стихи поэта, придавая им новое прочтение с помощью интонаций и незамысловатой хореографии. Репрезентация произведений поэта о любви, красоте, грязи, боли, смерти и войне в дискурсе Арцаха актуализируется и приобретает еще больший символизм.

В спектакле заняты: Марта Алтунян, Зоя Саркисян, Рудольф Айриян, Белла Патваканян, Элиза Крикорян, Эмма Огольцова и Арутюн Андреасян.