Вальс на 2/4
Фольклорный центр "МОСКВА"
Фольклорный центр "МОСКВА"
Жанр: Драма в одном действии
Автор: А. Непомнящий
Драма
Продолжительность 1 час 20 минут без антракта
Автор - А. Непомнящий
Режиссёр А. Непомнящий
Музыка - М. Бережная, Ян Френкель
Художник- П. Харитонова
Помощник режиссёра - Ю. Гончарова, А. Мельникова.
После боя, раненый русский солдат, укрывается в брошенном доме. Неожиданно в доме появляется местная девушка, которая совершает неудачную попытку убить раненого. Оставшись вдвоём, девушка и солдат выясняют, что то что объединяет их намного сильнее и глубже чем то что заставляет их враждовать. В процессе взаимодействия с раненым, девушка проходит путь от ярой ненависти до влюбленности и восхищения русским солдатом.
Пьеса «Вальс на 2/4» написана на основе реальных событий, произошедших в августе 2015 года на Донбассе. Проект создавался при непосредственном участии и поддержке ветеранов СВО. Это один из первых спектаклей, поставленных в России на эту тему. Премьера состоялась 24 го августа 2023 на сцене ФЦ «Москва» и была принята с большим успехом, а также вызвала огромный резонанс как в зрительской среде, так и в среде участников боевых действий.
Не смотря на трагичность и глубину поднимаемых проблем, спектакль смотрится на одном дыхании. Острый, иронический зачастую переходящий в злую сатиру диалог, заставляет зрителя не только задуматься над вечными вопросами, но и даёт возможность от души посмеяться над конфликтом столь противоречивых и в то же время удивительно трогательных характеров, блистательно созданными актёрами московских театров: Григорием Данцигером и Марусей Бережной.
Спектакль по одной из самых знаменитых пьес великого драматурга Александра Островского
Мюзикл-шоу