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Вальс на 2/4

Фольклорный центр "МОСКВА"

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События: Спектакли.

Жанр: Драма в одном действии

Автор: А. Непомнящий

Драма

Продолжительность 1 час 20 минут без антракта

Автор - А. Непомнящий

Режиссёр А. Непомнящий

Музыка - М. Бережная, Ян Френкель

Художник- П. Харитонова

Помощник режиссёра - Ю. Гончарова, А. Мельникова.

После боя, раненый русский солдат, укрывается в брошенном доме. Неожиданно в доме появляется местная девушка, которая совершает неудачную попытку убить раненого. Оставшись вдвоём, девушка и солдат выясняют, что то что объединяет их намного сильнее и глубже чем то что заставляет их враждовать. В процессе взаимодействия с раненым, девушка проходит путь от ярой ненависти до влюбленности и восхищения русским солдатом.

Пьеса «Вальс на 2/4» написана на основе реальных событий, произошедших в августе 2015 года на Донбассе. Проект создавался при непосредственном участии и поддержке ветеранов СВО. Это один из первых спектаклей, поставленных в России на эту тему. Премьера состоялась 24 го августа 2023 на сцене ФЦ «Москва» и была принята с большим успехом, а также вызвала огромный резонанс как в зрительской среде, так и в среде участников боевых действий.

Не смотря на трагичность и глубину поднимаемых проблем, спектакль смотрится на одном дыхании. Острый, иронический зачастую переходящий в злую сатиру диалог, заставляет зрителя не только задуматься над вечными вопросами, но и даёт возможность от души посмеяться над конфликтом столь противоречивых и в то же время удивительно трогательных характеров, блистательно созданными актёрами московских театров: Григорием Данцигером и Марусей Бережной.

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