В гостях у Дедушки Мороза

Ваша личная Новогодняя история с Дедом Морозом и Снегурочкой!

Рекомендуемый возраст от 2 до 10 лет. Продолжительность мероприятия 25 минут.

Билеты приобретаются и на ребёнка, и на взрослого. При покупке билета выбирается категория: для ребёнка "детский", для взрослого "взрослый".

Один взрослый может сопровождать не более 3 детей.

Дедушка Мороз может вручить вашему ребёнку подготовленный вами подарок. Подарок должен быть подписан (фамилия, имя ребёнка, дата и время, указаные в билете на мероприятие). Размер подарка не должен превышать размер упаковочного пакета 60×50 см.

При предъявлении билета для входа на мероприятие вы отдаёте подписанный подарок Администратору.