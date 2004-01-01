В гостях у Дедушки Мороза
Резиденция главного зимнего Волшебника в театре
Резиденция главного зимнего Волшебника в театре
Ваша личная Новогодняя история с Дедом Морозом и Снегурочкой!
Рекомендуемый возраст от 2 до 10 лет. Продолжительность мероприятия 25 минут.
Билеты приобретаются и на ребёнка, и на взрослого. При покупке билета выбирается категория: для ребёнка "детский", для взрослого "взрослый".
Один взрослый может сопровождать не более 3 детей.
Дедушка Мороз может вручить вашему ребёнку подготовленный вами подарок. Подарок должен быть подписан (фамилия, имя ребёнка, дата и время, указаные в билете на мероприятие). Размер подарка не должен превышать размер упаковочного пакета 60×50 см.
При предъявлении билета для входа на мероприятие вы отдаёте подписанный подарок Администратору.
Дополнительную информацию можно уточнить по телефону 408-202, 408-214
Постановка русской-народной сказки
Музыкальная сказка