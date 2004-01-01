Терроризм против человечества

Мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

Мероприятие организовано в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO-право» и приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.

На встрече будут рассмотрены действующие нормативные правовые акты в сфере противодействия терроризму.

Участники семинара ответят на вопросы викторины «Формула безопасности».

Она посвящена формированию ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих, ознакомлению с основными правилами поведения в условиях теракта, анализу различных ситуаций.

Семинар организован совместно с Мурманским арктическим государственным университетом.