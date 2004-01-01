Терроризм против человечества
Мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Мероприятие ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
Мероприятие организовано в рамках проекта по правовому просвещению населения Мурманской области «PRO-право» и приурочено ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом.
На встрече будут рассмотрены действующие нормативные правовые акты в сфере противодействия терроризму.
Участники семинара ответят на вопросы викторины «Формула безопасности».
Она посвящена формированию ответственного отношения к своей жизни и жизни окружающих, ознакомлению с основными правилами поведения в условиях теракта, анализу различных ситуаций.
Семинар организован совместно с Мурманским арктическим государственным университетом.