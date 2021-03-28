Народно-революционная драма «Пламя Парижа» была поставлена хореографом Василием Вайноненом на музыку Асафьева в 1932 году к очередной годовщине Великой французской революции. Пережив взлеты и забвение, спектакль вновь вернулся на сцену Большого театра, теперь в постановке Алексея Ратманского. Не потеряв своей страстности и темпераментности, «Пламя Парижа» приобрело новые черты, заставляя зрителя взглянуть на эпохальное событие, каким, несомненно, являлась французская революция, через призму жизни обычных людей.

Действующие лица и исполнители:

Жанна – Маргарита Шрайнер

Жером, брат Жанны – Денис Савин

Филипп, марселец – Игорь Цвирко

Коста де Борегар, маркиз – Семён Чудин

Аделина, дочь маркиза – Ана Туразашвили

Мирей де Пуатье, актриса – Кристина Кретова

Антуан Мистраль, актер – Артём Овчаренко

Жаркас, старуха – Ирина Зиброва

Жильбер, капитан марсельцев – Александр Водопетов

Людовик XVI, король – Геннадий Янин

Мария-Антуанетта, королева – Нелли Кобахидзе

Над спектаклем работали:

Хореограф – Алексей Ратманский

Художник по свету – Дамир Исмагилов

Дирижер-постановщик – Павел Сорокин

Художник-постановщик – Илья Уткин, Евгений Монахов

Художник по костюмам – Елена Марковская

Страна: Россия

Язык: английский, французский

Продолжительность: 2 часа 10 минут с одним антрактом

Возраст: 12+