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Пламя Парижа

Балет о страстях и трагедиях Французской революции

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События: Видеотрансляции.

Народно-революционная драма «Пламя Парижа» была поставлена хореографом Василием Вайноненом на музыку Асафьева в 1932 году к очередной годовщине Великой французской революции. Пережив взлеты и забвение, спектакль вновь вернулся на сцену Большого театра, теперь в постановке Алексея Ратманского. Не потеряв своей страстности и темпераментности, «Пламя Парижа» приобрело новые черты, заставляя зрителя взглянуть на эпохальное событие, каким, несомненно, являлась французская революция, через призму жизни обычных людей.

Действующие лица и исполнители:

  • Жанна – Маргарита Шрайнер
  • Жером, брат Жанны – Денис Савин
  • Филипп, марселец – Игорь Цвирко
  • Коста де Борегар, маркиз – Семён Чудин
  • Аделина, дочь маркиза – Ана Туразашвили
  • Мирей де Пуатье, актриса – Кристина Кретова
  • Антуан Мистраль, актер – Артём Овчаренко
  • Жаркас, старуха – Ирина Зиброва
  • Жильбер, капитан марсельцев – Александр Водопетов
  • Людовик XVI, король – Геннадий Янин
  • Мария-Антуанетта, королева – Нелли Кобахидзе

Над спектаклем работали:

  • Хореограф – Алексей Ратманский

  • Художник по свету – Дамир Исмагилов

  • Дирижер-постановщик – Павел Сорокин

  • Художник-постановщик – Илья Уткин, Евгений Монахов

  • Художник по костюмам – Елена Марковская

Страна: Россия

Язык: английский, французский

Продолжительность: 2 часа 10 минут с одним антрактом

Возраст: 12+

Цены

450 р.

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