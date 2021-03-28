Пламя Парижа
Балет о страстях и трагедиях Французской революции
Балет о страстях и трагедиях Французской революции
Народно-революционная драма «Пламя Парижа» была поставлена хореографом Василием Вайноненом на музыку Асафьева в 1932 году к очередной годовщине Великой французской революции. Пережив взлеты и забвение, спектакль вновь вернулся на сцену Большого театра, теперь в постановке Алексея Ратманского. Не потеряв своей страстности и темпераментности, «Пламя Парижа» приобрело новые черты, заставляя зрителя взглянуть на эпохальное событие, каким, несомненно, являлась французская революция, через призму жизни обычных людей.
Действующие лица и исполнители:
Над спектаклем работали:
Хореограф – Алексей Ратманский
Художник по свету – Дамир Исмагилов
Дирижер-постановщик – Павел Сорокин
Художник-постановщик – Илья Уткин, Евгений Монахов
Художник по костюмам – Елена Марковская
Страна: Россия
Язык: английский, французский
Продолжительность: 2 часа 10 минут с одним антрактом
Возраст: 12+
450 р.
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