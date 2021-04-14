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Аида

Йонас Кауфман, Сондра Радвановски, Ксения Дудникова в новой постановке «Аиды» Джузеппе Верди

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События: Видеотрансляции, Опера.

Новая постановка «Аиды» Джузеппе Верди – дебютной работе режиссёра Лотте де Бер на сцене Парижской национальной оперы.

Лотте де Бер предлагает взглянуть на «Аиду» как на артефакт колониальной культуры – действие её спектакля разворачивается в европейском обществе XIX века.
Покорённая Эфиопия олицетворяет европейские колонии, а могущественный Египет – европейских колонизаторов, беспечно использующих чужую культуру ради забавы. Может ли такое потребительское отношение быть важнее человеческих эмоций?

Спектакль де Бер, как и опера Верди, даёт отрицательный ответ на этот вопрос – любовь оказывается сильнее конвенций.

Действующие лица и исполнители:

Аида – Сондра Радвановски

Амнерис – Ксения Дудникова

Радамес – Йонас Кауфман

Рамфис – Дмитрий Белосельский

Амонасро – Людовик Тезье

Царь Египта – Соломон Ховард

Над спектаклем работали:

Дирижер – Микеле Мариотти

Режиссер – Лотте де Бер

Художник – Кристоф Хетцер

Художник по костюмам – Йорин ван Бек

Художник по свету – Алекс Брок

Язык – Французский, итальянский

Продолжительность – 3 часа 10 минут

Год – 2021

Ограничение – 12+

Северное сияние
14 апреля
19:00
Цены

600 р.

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