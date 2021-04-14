Аида
Йонас Кауфман, Сондра Радвановски, Ксения Дудникова в новой постановке «Аиды» Джузеппе Верди
Йонас Кауфман, Сондра Радвановски, Ксения Дудникова в новой постановке «Аиды» Джузеппе Верди
Новая постановка «Аиды» Джузеппе Верди – дебютной работе режиссёра Лотте де Бер на сцене Парижской национальной оперы.
Лотте де Бер предлагает взглянуть на «Аиду» как на артефакт колониальной культуры – действие её спектакля разворачивается в европейском обществе XIX века.
Покорённая Эфиопия олицетворяет европейские колонии, а могущественный Египет – европейских колонизаторов, беспечно использующих чужую культуру ради забавы. Может ли такое потребительское отношение быть важнее человеческих эмоций?
Спектакль де Бер, как и опера Верди, даёт отрицательный ответ на этот вопрос – любовь оказывается сильнее конвенций.
Действующие лица и исполнители:
Аида – Сондра Радвановски
Амнерис – Ксения Дудникова
Радамес – Йонас Кауфман
Рамфис – Дмитрий Белосельский
Амонасро – Людовик Тезье
Царь Египта – Соломон Ховард
Над спектаклем работали:
Дирижер – Микеле Мариотти
Режиссер – Лотте де Бер
Художник – Кристоф Хетцер
Художник по костюмам – Йорин ван Бек
Художник по свету – Алекс Брок
Язык – Французский, итальянский
Продолжительность – 3 часа 10 минут
Год – 2021
Ограничение – 12+
600 р.
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