Skytop 7 Years

История проекта SkyTop музыкальна и многогранна. Изначально он задумывался, как ежемесячные резидентские мероприятия с модным музоном, красивым видом.

Далее появилось радиошоу SkyTop Residency, которое каждую неделю, стабильно из года в год радует ваши саунд системы. География прослушиваний уже давно расширилась за пределами нашей страны. Шоу слушают от Буэнос-Айреса до Гуанджоу. От Калининграда до Владивостока. Мало известный факт, но джинглы в программе озвучены известным диктором авиакомпании Emirates.

За нашими плечами много классных мероприятий, с топовыми мировыми артистами. Лейбл SkyTop сегодня входит в Топ-3 трендовых лейблов музыкального магазина Beatport, а музыку, которую мы выпускаем поддерживают топовые артисты по всему миру.

Специальный гость: Izhevski.