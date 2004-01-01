Скамейка
Спектакль Мастерской Союза Театральных деятелей (город Краснодар)
Спектакль Мастерской Союза Театральных деятелей (город Краснодар)
Жанр: Трагикомедия
Автор: А. Гельман
Реальная история в стиле ретро
«Скамейка» (по одноимённой пьесе Александра Гельмана)
Режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Кубани Геннадий Николаев.
Семидесятые... Вечер. Парк. Скамейка. Он. Она. Поиск новых самообманов. Бегство от одиночества.
К чему же приведёт их попытка разобраться друг в друге и в собственной жизни?
Кто победит в войне двух планет по имени Мужчина и Женщина на этот раз?…
ОНА — заслуженная артистка Кубани Юлия Макарова.
ОН — заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко.
Длительность спектакля 1 час 25 мин. Без антракта
Новый Художественный театр (город Челябинск)
Спектакль по одной из самых знаменитых пьес великого драматурга Александра Островского