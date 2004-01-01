Жанр: Трагикомедия

Автор: А. Гельман

Реальная история в стиле ретро

«Скамейка» (по одноимённой пьесе Александра Гельмана)

Режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Кубани Геннадий Николаев.

Семидесятые... Вечер. Парк. Скамейка. Он. Она. Поиск новых самообманов. Бегство от одиночества.

К чему же приведёт их попытка разобраться друг в друге и в собственной жизни?

Кто победит в войне двух планет по имени Мужчина и Женщина на этот раз?…

ОНА — заслуженная артистка Кубани Юлия Макарова.

ОН — заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко.



Длительность спектакля 1 час 25 мин. Без антракта