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Скамейка

Спектакль Мастерской Союза Театральных деятелей (город Краснодар)

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События: Спектакли.

Жанр: Трагикомедия

Автор: А. Гельман

Реальная история в стиле ретро

 «Скамейка» (по одноимённой пьесе Александра Гельмана)

Режиссёр-постановщик - заслуженный деятель искусств Кубани Геннадий Николаев. 

Семидесятые... Вечер. Парк. Скамейка. Он. Она. Поиск новых самообманов. Бегство от одиночества.
К чему же приведёт их попытка разобраться друг в друге и в собственной жизни?

Кто победит в войне двух планет по имени Мужчина и Женщина на этот раз?…

ОНА — заслуженная артистка Кубани Юлия Макарова. 
ОН — заслуженный артист Кубани Анатолий Дробязко.

Длительность спектакля 1 час 25 мин. Без антракта 

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