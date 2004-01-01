На выставке гости музея смогут ознакомиться с работами мастеров, а также записаться на курсы Школы ремёсел по заинтересовавшим направлениям.

Уже много лет на базе отдела народного искусства и ремёсел Мурманского областного художественного музея работает Школа ремёсел. Её цель – сохранение и развитие декоративно-прикладного искусства Мурманской области. В Школе ремесел проводятся занятия по различным направлениям творчества: лоскутное шитье, кружевоплетение на коклюшках, вязание крючком и спицами, флористика, кройка и шитье, керамика и другим. Перед началом творческого сезона обучающиеся и мастера демонстрируют свои творческие достижения на выставке «Школа ремёсел приглашает».